https://news.day.az/society/1342571.html МЧС обнародовало статистику происшествий за прошедший день
МЧС обнародовало статистику происшествий за прошедший день
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает свою деятельность в направлении выполнения возложенных на него задач, в том числе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков , поступивших на горячую линию 112, за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 27 случая пожаротушения и 6 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.
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