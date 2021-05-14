Завтра в Баку воздух прогреется до 29 градусов

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем-24-29 градусов тепла, в Баку ночью-17-19 градусов тепла, днем- 27-29 градусов.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем-40-45%.

15 мая в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит плюс 15-20 градусов, днем-плюс 28-33 градуса, в горах ночью-плюс 10-15, днем-плюс 19-24 градуса.

15 мая на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.