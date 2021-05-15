«Возрождение витает в воздухе». Реза Дегати поделился фотографиями с фестиваля в Шуше

Всемирно известный фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился на своей странице в Instagram снимками, сделанными во время фестиваля "Хары Бюльбюль" в Шуше, передает Day.Az.

"Музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль", названный в честь уникального цветка "Orpheus Caucasia" из этих гор, впервые после освобождения города Шуша прошел в мае 2021 года.

Сам город является колыбелью культуры Азербайджана. Многие исторические деятели азербайджанского искусства приехали из города Шуша. Их дома, музеи, дворцы были разрушены армянами, державшими город под оккупацией с 1992 по 2020 год.

Возрождение витает в воздухе. На фестивале собрались сотни азербайджанских артистов, которые выступали на протяжении двух дней.

Это напомнило мне апрель 1992 года, когда я смог пройти пешком осажденный город и увидел семьи, детей, женщин, бегущих босиком именно из того места, где сейчас музыкант играет музыку Узеира Гаджибейли, рожденного в Шуше.

На сцене поет Полад Бюльбюльоглу - сын Бюльбюля, одного из самых выдающихся азербайджанских голосов прошлого века, также рожденного в Шуше", - написал Реза Дегати.

Представляем вашему вниманию сделанные им фотографии.