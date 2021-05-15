https://news.day.az/society/1342736.html Один из запретов Оперативного штаба будет снят - с завтрашнего дня
Один из запретов Оперативного штаба будет снят - с завтрашнего дня
Запрет на работу общественного транспорта в Азербайджане истекает завтра.
Как передает Day.Az, общественный транспорт снова будет к услугам горожан с 06:00.
Отметим, что в связи с Рамазаном решением Кабинета Министров движение общественного транспорта с 9 по 15 мая было приостановлено.
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