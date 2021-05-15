Один из запретов Оперативного штаба будет снят

Запрет на работу общественного транспорта в Азербайджане истекает завтра.

Как передает Day.Az, общественный транспорт снова будет к услугам горожан с 06:00.

Отметим, что в связи с Рамазаном решением Кабинета Министров движение общественного транспорта с 9 по 15 мая было приостановлено.