https://news.day.az/society/1342745.html В Баку 50-летний больной коронавирусом покинул место проживания
В Баку 50-летний больной коронавирусом покинул место проживания
Сотрудники первого отделения полиции Хазарского РУП Баку задержали в общественном месте 50-летнего больного коронавирусом, который покинул место своего проживания вопреки предписаниям врачей о необходимости лечения в домашних условиях, тем самым создав угрозу для широкого распространения COVID-19.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
С ним провели разъяснительную беседу и вернули домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие медучреждения.
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