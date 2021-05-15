В Баку 50-летний больной коронавирусом покинул место проживания

Сотрудники первого отделения полиции Хазарского РУП Баку задержали в общественном месте 50-летнего больного коронавирусом, который покинул место своего проживания вопреки предписаниям врачей о необходимости лечения в домашних условиях, тем самым создав угрозу для широкого распространения COVID-19.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

С ним провели разъяснительную беседу и вернули домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие медучреждения.