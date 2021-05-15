https://news.day.az/society/1342755.html В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
На Абшеронском полуострове ночью - 15-20, днем - 26-31, в Баку - ночью 18-20, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.
Ночью - 15-20, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.
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