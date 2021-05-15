https://news.day.az/society/1342813.html В Шуше выпустили на свободу орла - ВИДЕО
В Шуше выпустили на свободу орла - ВИДЕО
В Шуше выпустили на свободу привезенного с собой орла.
Как передает Day.Az, видео об этом распространилось в социальных сетях.
По словам мужчины, это было его мечтой.
"Я дал обещание, что после освобождения города от оккупации, выпущу этого орла в горах Шуши", - сказал он.
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