В Шуше выпустили на свободу орла

В Шуше выпустили на свободу привезенного с собой орла.

Как передает Day.Az, видео об этом распространилось в социальных сетях.

По словам мужчины, это было его мечтой.

"Я дал обещание, что после освобождения города от оккупации, выпущу этого орла в горах Шуши", - сказал он.