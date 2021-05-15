В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19,

В Азербайджане за последние сутки выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1318, скончались 14 человек.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.