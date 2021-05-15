https://news.day.az/society/1342817.html В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек - ФОТО
В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1318, скончались 14 человек.
Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
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