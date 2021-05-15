Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 794 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 897, вторую дозу получили 11 897 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 777 426, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 026 376, вторую дозу получили 751 050 человек.