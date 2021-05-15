https://news.day.az/society/1342820.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 794 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 897, вторую дозу получили 11 897 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 777 426, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 026 376, вторую дозу получили 751 050 человек.
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