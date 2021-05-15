https://news.day.az/society/1342826.html Скандал в Баку - врач протащила на капоте свою пациентку - ВИДЕО
Скандал в Баку - врач протащила на капоте свою пациентку - ВИДЕО
Между пациентом и врачом частной больницы в Баку разгорелся скандал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Redaktor.az, некоторое время назад к врачу Рухангиз Гаджиевой поступило предложение сделать операцию на глаз. Пациент утверждает, что врач сделал неудачную операцию.
Представляем кадры скандала, который произошел во дворе больницы между сторонами:
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