Скандал в Баку - врач протащила на капоте свою пациентку

Между пациентом и врачом частной больницы в Баку разгорелся скандал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Redaktor.az, некоторое время назад к врачу Рухангиз Гаджиевой поступило предложение сделать операцию на глаз. Пациент утверждает, что врач сделал неудачную операцию.

Представляем кадры скандала, который произошел во дворе больницы между сторонами: