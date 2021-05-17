Названо число учащихся, приступивших к очной форме обучения

"Согласно решению коллегии Министерства образования, с 17 мая мы вернулись к частичной очной форме обучения в городах Баку, Сумгайыт, Шеки, Гянджа, Абшеронском районе. В связи с этим была проделана необходимая работа. Занятия в начальных классах проводятся 3 раза в неделю, в других - 2 раза. В спецшколах занятия будут проводиться 5 раз в неделю, во внешкольных учебных заведениях 2 раза в неделю".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила заместитель начальника Управления образования города Баку Хаяла Ахмедзаде.

По ее словам, в учебных заведениях соблюдаются все требования карантинного режима:

"Более 410 тысяч учащихся и 25 учителей вовлечены в этот процесс".