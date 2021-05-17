https://news.day.az/society/1343191.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
Сегодня в 03:18 в Каспийском море было зафиксировано землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.
Магнитуда землетрясения составила 3. Очаг подземных толчков залегал на глубине 45 км.
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