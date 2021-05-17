В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня в 03:18 в Каспийском море было зафиксировано землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения составила 3. Очаг подземных толчков залегал на глубине 45 км.