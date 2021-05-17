Более 50 членов семей шехидов получили электронные справки

В апреле 2021 года гражданами было получено 4 477 электронных справок по направлениям деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в фонде.

1 566 из них касались пенсий, 1 015 - пособий и стипендий, 1 081 - лицевого счета, 190 - адресной государственной социальной помощи, 223 - владения частью земельного участка, 230 - номеров свидетельств социального страхования, 55 - членов семей шехидов, 55 - выплат адресной государственной социальной помощи, 27 - ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 30 - ухода за инвалидами, 5 - членов семей Национальных героев.