В Баку подешевел проезд в одном из автобусов

Снижены тарифы на проезд в автобусах-экспрессах M8 в Баку.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил председатель Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, для удобства горожан линия экспресса М8 (поселок Маштага - м / с "Гянджлик") переведена в штатный режим:

"Стоимость проезда на линии, которая будет обслуживать пассажиров, изменена с 0,40 манатов до 0,35 манатов".