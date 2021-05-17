https://news.day.az/society/1343200.html В Баку подешевел проезд в одном из автобусов
В Баку подешевел проезд в одном из автобусов
Снижены тарифы на проезд в автобусах-экспрессах M8 в Баку.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил председатель Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.
По его словам, для удобства горожан линия экспресса М8 (поселок Маштага - м / с "Гянджлик") переведена в штатный режим:
"Стоимость проезда на линии, которая будет обслуживать пассажиров, изменена с 0,40 манатов до 0,35 манатов".
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