В двух больницах Азербайджана выявлены грубые нарушения
В Центральной больнице Хачмазского района и Сиязаньском региональном лечебно-диагностическом центре выявлены факты грубого нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере продовольственной безопасности и питания пациентов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности.
Факты выявлены в ходе проверок агентства в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Для дачи им правовой оценки соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана.
В рамках контрольных мероприятий в медучреждениях проводится проверка организации режима питания пациентов, качества продуктов, санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния пищеблоков и соблюдения требований продовольственной безопасности.
О результатах проверок общественность будет проинформирована дополнительно.
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