https://news.day.az/society/1343249.html Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 5 человек
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 5 человек
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 14 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 4 случаями пребывания в беспомощном состоянии и одним ДТП.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 5 человек, в том числе один человек был извлечен из деформированного в результате ДТП автомобиля.
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