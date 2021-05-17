В Баку обновлены 46% автобусов

"За последние 5 лет было обновлено 46 процентов автобусов, 76 процентов из них работают на сжиженном природном газе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии, посвященном безопасности дорожного движения, сообщил председатель Правления БТА Вюсал Керимли.

По его словам, за это время на 11 участках было установлено 88 новых светофоров:

"Безопасность учащихся средних школ является приоритетом, в прошлом году были проведены мероприятия по безопасности 22 школ".