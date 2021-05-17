Из Ирана в Азербайджан попытались провести крупную партию наркотиков

Пять лиц задержаны за контрабанду 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Как сообщили Day.Az в ГПС, за последние дни пограничники предотвратили контрабанду 18 кг 353 гр наркотиков и 19 754 единиц психотропных веществ. В результате мероприятий 5 человек были задержаны.

В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с розыском и выявлением других лиц.