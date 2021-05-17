https://news.day.az/society/1343258.html Из Ирана в Азербайджан попытались провести крупную партию наркотиков
Из Ирана в Азербайджан попытались провести крупную партию наркотиков
Пять лиц задержаны за контрабанду 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Как сообщили Day.Az в ГПС, за последние дни пограничники предотвратили контрабанду 18 кг 353 гр наркотиков и 19 754 единиц психотропных веществ. В результате мероприятий 5 человек были задержаны.
В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с розыском и выявлением других лиц.
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