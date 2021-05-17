В Баку планируется создание новых пешеходных зон

"По нашим подсчетам, в центральной части города Баку имеется 49 800 кв. м пешеходных зон. Планируется сделать полностью пешеходными еще 15 300 кв. м, создать на территории площадью 10 тыс. кв. м преимущественно пешеходные зоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии, посвященном 6-й неделе Глобальной дорожной безопасности, сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, соответствующие проекты уже разосланы в соответствующие организации: "Создание пешеходных зон включено и в Генеральный план города Баку, обсуждено с Комитетом по градостроительству и архитектуре".