В Баку будут развивать велосипедный транспорт

"Концепция развития велосипедных полос в городе Баку нашла свое отражение как в Генеральном плане Баку, так и в стратегическом плане развития БТА".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии, посвященном безопасности дорожного движения, сообщил председатель Правления БТА Вюсал Керимли.

По его словам, велосипедные зоны уже являются основой мобильности в некоторых городах:

"Использование велосипедов становится все более распространенным во всем мире. Поставлена цель - развивать велосипедный транспорт в Баку, поощрять использование этого вида транспорта. Согласно общему стратегическому плану, протяженность велосипедных дорожек в районе бульвара составит 7,5 км, к 2027 году - 63,5 км, к 2040 году - до 251 км".