Определены победители Научных конференций, посвященных 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Определены победители конференции "Автоматизация процессов и информационная безопасность - 2021" - последней из II Международных научных конференций студентов и юных исследователей, организованных Бакинской высшей школой нефти (БВШН) по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, программа конференции включала следующие секции: "Системы измерения и контроля", "Системный анализ и моделирование", "Интеллектуальные системы и управление", "Интернет вещей (IoT) и робототехника", "Обработка изображений и сигналов", "Промышленное применение больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта", "Сети и облачные технологии", "Информационная безопасность в промышленных сетях", "Проблемы кибербезопасности".

Первое место в секции "Интеллектуальные системы и управление", "Интернет вещей (IoT) и робототехника", конференции занял студенты БВШН Роман Толстошеев, Азер Садыхзаде, второе место - Фарид Гамидов (БВШН), третье место - Нурида Ширинзаде.

В секции "Системный анализ и моделирование" первое место было присуждено студентке БВШН Рейхане Керимли, третье место - Айтадж Абдуллаевой, Эйвазу Наджафли, Али Аскерову, Рустаму Мамедли, Шамс Алиеву (БВШН).

Первое место в секции "Системы измерения и контроля" заняла Вафа Мамедова (БВШН), второе место - Сакина Нагизаде (БВШН), третье место - Мустафа Агаев (БВШН).

В секции "Проблемы кибербезопасности" первое и второе места были присуждены представителям Института информационных технологий НАНА Орхану Валиханлы и Эльшану Багирову соответственно. Третье место в этой секции заняла представительница БВШН Хамида Алиева.

Первое место в секции "Промышленное применение больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта" заняли Эйваз Наджафли, Али Аскеров, Рустам Мамедли (БВШН), второе место - Эльтун Ахмедов (Институт информационных технологий НАНА), третье место - Тарлан Ахадлы (БВШН).

Лейла Мамедова (Институт информационных технологий НАНА), Азер Алиев (БВШН), Рагим Гашимов (БВШН) разделили 1, 2 и 3 места соответственно.

77 тезисов были представлены на конференцию студентами и молодыми исследователями из местных и зарубежных учебных заведений. Всего на конференции было представлено около 300 тезисов.

Отметим, что уже второй год подряд конференции проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн.