В Баку оштрафовали 5 тысяч пешеходов

- с начала года

За 4 месяца этого года и первые 15 дней мая выявлено 9 284 факта нарушения пешеходами правил дорожного движения (ПДД).

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что 5 тыс. 293 зарегистрированных нарушений зафиксированы в Баку.

Н.Пириев сказал, что за отчетный период административный штраф был предъявлен 1065 лицам за игнорирование светофора и выезд на полосу движения, 2044 человек - за преграждение пути приближающимся автомобилям, 43 человека за нахождение на проезжей части при приближении транспортных средств с красным и синим светом, 2106 человек за проезд по железнодорожному переезду и неустановленной территории.