В Азербайджане резко изменится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 18 мая ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-18, в порывах - 20-23 метров в секунду.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в северных и западных регионах Азербайджана завтра прогнозируются грозы, кратковременные дожди, град.

Скорость западного ветра будет местами достигать 18-23 метров в секунду.