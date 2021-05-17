https://news.day.az/society/1343324.html В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове днем 18 мая ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-18, в порывах - 20-23 метров в секунду.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в северных и западных регионах Азербайджана завтра прогнозируются грозы, кратковременные дожди, град.
Скорость западного ветра будет местами достигать 18-23 метров в секунду.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре