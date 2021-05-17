В Азербайджане начинается суд над мужчиной, убившим ребенка на глазах его матери

Завершено следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту умышленного убийства малолетнего Омара Агазаде и попытке убийства его матери Ламийи Алиевой, совершенно 7 июля 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Тертерской районной прокуратуре, следствием установлено, что житель района Эльмир Гусейнов беспричинно, из хулиганских побуждений ударил Л.Алиеву, с которой ранее не был знаком, тупым предметом, а затем забил до смерти её малолетнего сына.

Эльмиру Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 120.2.2 ("Умышленное убийство, из хулиганских побуждений"), 120.2.4 ("Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью") и 29, 120.2.2 ("Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений") Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда он арестован.

Дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.