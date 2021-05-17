https://news.day.az/society/1343378.html В Баку предотвращена свадьба, оштрафованы более 40 человек - ФОТО - ВИДЕО
В Баку предотвращена свадьба, оштрафованы более 40 человек - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции (РУП) предотвратили проведение свадьбы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в полицию поступила информация о том, что гражданка Р.Гасымова проводит свадьбу с участием большого числа гостей в своем доме в поселке Маштага с нарушением требований особого карантинного режима. После прибытия в дом полиция выявила, что организатор свадьбы и 70 участников торжества нарушают карантинные требования. В связи с тем, что 30 из них были несовершеннолетними, им сделали предупреждение и передали родителям.
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