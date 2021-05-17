Госкомитет обратился к проживающим в Грузии азербайджанцам

В результате того, что 16 мая примерно в 17 часов группа лиц, собравшись перед магазином азербайджанского предпринимателя Гашама Шамилова на улице 9 апреля в Дманисском районе Грузии, напала на него и на молодых азербайджанцев, стоявших перед магазином, произошла массовая драка.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отмечено, что в ходе драки несколько человек получили серьезные травмы, 8 участников инцидента были задержаны правоохранительными органами Грузии.

"Сразу после инцидента Госкомитет связался с нашими соотечественниками. Сообщается, что драка произошла в результате того, что несколько человек из группы, совершившей нападение, отказывались платить за приобретенные в магазине товары. Наряду с этим, последние события в регионе, историческая Победа Азербайджанской Республики в Отечественной войне, успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией вызывают серьезное беспокойство у тех, кто не хотят мира и стабильности в Кавказском регионе. В этом плане есть вероятность того, что события, произошедшие в Дманисском районе, являются провокацией и были организованы преднамеренно. С учетом этого мы призываем проживающих в Грузии азербайджанцев проявить выдержку в связи с произошедшим инцидентом, быть осторожными, не поддаваться на провокации и выражать отношение к процессам в рамках законов соседней с нами Грузии. Государственный комитет по работе с диаспорой чутко относится к инциденту, произошедшему в Дманисском районе, и постоянно следит за развитием ситуации", - говорится в сообщении.