https://news.day.az/society/1343527.html В Геранбое ВАЗ сбил насмерть 46-летнего пешехода
В Геранбое ВАЗ сбил насмерть 46-летнего пешехода
В Геранбое произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на 316-м км магистрали Баку-Газах, у поселка Гёран Геранбойского района.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ 21015" сбил пытавшегося перейти дорогу жителя Дашкесанского района Эльсавара Аллахвердиева 1974 года рождения. Пешеход скончался на месте от тяжелых травм.
По факту проводится расследование.
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