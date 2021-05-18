Завтра в Баку будет тепло, но ветрено

19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, облачной, в основном без осадков. Будет дуть северный ветер, который усилится до 8-13 м/с, днем ​​сменится умеренным южным ветром.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 25-29 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18 градусов тепла, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

19 мая в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 7-12 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.