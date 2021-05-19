https://news.day.az/society/1343827.html Житель Геранбоя сбил водителя, задавившего насмерть его отца
Житель Геранбоя сбил водителя, задавившего насмерть его отца
В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.
По передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в деревне Гушчулар.
Автомобиль марки Mercedes сбил идущего по обочине Муталлима Салманова в возрасте 70-80 лет.
Пожилой мужчина погиб на месте. После ДТП сын М.Салманова на принадлежащем его знакомому автомобиле ВАЗ 2106 сбил водителя Mercedes Бахруза Нагиева и его отца - Нагиева Али Мамед оглу 1959 года рождения.
Сын же погибшего М.Салманова получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
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