https://news.day.az/society/1343829.html На шоссе Баку-Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
На шоссе Баку-Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В ДТП на шоссе Баку-Шамахы погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке шоссе у жилого массива Атъялы.
Агаев Эльнур Фикрет оглы потерял управление автомобилем марки Nissan (99-EF-564). Транспортное средство врезалось в препятствие и перевернулось.
В результате аварии на месте погибла пассажирка - сестра водителя Салимова Сурая Мирсадыг гызы 1992 года рождения. Водитель Э.Агаев и его племянник Ниджат Мамедов получили тяжелые травмы.
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