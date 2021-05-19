На шоссе Баку-Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В ДТП на шоссе Баку-Шамахы погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке шоссе у жилого массива Атъялы.

Агаев Эльнур Фикрет оглы потерял управление автомобилем марки Nissan (99-EF-564). Транспортное средство врезалось в препятствие и перевернулось.

В результате аварии на месте погибла пассажирка - сестра водителя Салимова Сурая Мирсадыг гызы 1992 года рождения. Водитель Э.Агаев и его племянник Ниджат Мамедов получили тяжелые травмы.