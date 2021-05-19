С сегодняшнего дня активизируется прием заявок на оплату обучения студентов из уязвимых групп

Министерство образования с сегодняшнего дня активизирует через электронный портал https://e-telebe.edu.az прием заявок на оплату государством расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения.

Как сообщили Day.Az в министерстве, студентам, расходы на оплату обучения за осенний (полугодовой) семестр 2020-2021 учебного года которых оплачены, не следует обращаться на электронный портал https://e-telebe.edu.az в связи с оплатой обучения за весенний (полугодовой) семестр 2020-2021 учебного года. Так, электронная информационная система будет в автоматическом режиме проверять статус этих студентов как членов семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, на весенний семестр (полугодие) 2020-2021 учебного года, основываясь на их заявлениях в системе на осенний семестр 2020-2021 учебного года, плата за обучение этих студентов будет начислена образовательным учреждениям, и студентам будет отправлено соответствующее SMS-оповещение.

Студенты из социально уязвимой группы населения, не обратившиеся в систему, или только что получившие этот статус, имеют право на возмещение государством расходов на оплату обучения за весенний семестр (полугодие) 2020-2021 учебного года, обратившись в обязательном порядке на электронный портал https://e-telebe.edu.az.

Прием заявок через электронный портал http://e-telebe.edu.az будет активен до 7 июня.

Отметим, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров расходы на оплату обучения за весенний семестр (полугодие) 2020-2021 учебного года студентов, обучающихся на платной основе в период нормативного обучения в местных учебных заведениях и являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, предусмотрены за счет средств государственного бюджета.