Представлено расписание видеоуроков на 19 мая

Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на среду, 19 мая. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.

Как передает Day.Az, ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время уроков" в Facebook.