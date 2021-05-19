https://news.day.az/society/1343838.html Представлено расписание видеоуроков на 19 мая - ФОТО
Представлено расписание видеоуроков на 19 мая - ФОТО
Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на среду, 19 мая. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
Как передает Day.Az, ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время уроков" в Facebook.
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