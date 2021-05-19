Смягчат ли карантинный режим в Азербайджане после 1 июня?

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане улучшается. Число инфицированных уменьшилось, а число людей, излечившихся от вируса, значительно увеличилось.

Как передает Day.Az, особый карантинный режим в стране истекает 1 июня.

Один из вопросов, который интересует людей, - какие ограничения будут сняты после 1 июня.

Врач Центра общественного здоровья и реформ министерства здравоохранения Азербайджана Вафа Агаева, которая была гостем программы "Nə Baş Verir?" на телеканале ARB24, сказала, что количество инфицированных может измениться в любой момент:

"Сложно предсказывать ситуацию заранее, потому что до июня осталось две недели. По предыдущему опыту мы были свидетелями изменения ситуации с коронавирусом в стране за неделю или две.

Чтобы хоть как-то избавиться от коронавируса не только в нашей стране, но и во всем мире, 70% населения необходимо вакцинировать. Наша цель - вакцинировать 70% населения к августу".