https://news.day.az/society/1343891.html Обнаружены останки военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести - ФОТО
Обнаружены останки военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести - ФОТО
В результате оперативно-розыскных мероприятий найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести, сообщили Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.
Его личность установлена: это - солдат сверхсрочной действительной военной службы Ибрагимов Тебриз Исмаил оглу. Приняты меры по передаче останков шехида по назначению.
Под надзором Генеральной прокуратуры и Республиканской военной прокуратуры продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре