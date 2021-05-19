На некоторых дорогах Баку будет снижен скоростной режим

В Баку на некоторых дорогах скоростной режим будет снижен.

Как сообщили Day.Az в Бакинском Транспортном Агентстве, исходя из приоритетов Азербайджанского государства в сфере безопасности дорожного движения, а также глобальных вызовов безопасности дорожного движения ООН, подготовлены предложения по снижению скоростного режимана некоторых улицах и проспектах столицы.

Согласно предложению, ограничение скорости планируется снизить на дорогах Ходжасан, Биби-Эйбат, Зых, Загульба, внеяшняя кольцевая-1, шоссе Баку-Шамахы, а также на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Микаила Усейнова, 8 Ноября и Бабека. Предложение было направлено в соответствующее государственное учреждение для согласования: "Указанные дороги являются наиболее часто регистрируемыми местами несчастных случаев с участием транспорта и пешеходов. С уменьшением скоростного режимаснизится количество дорожно-транспортных происшествий, а также риск смерти и травм участников движения".