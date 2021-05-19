Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем - 26-31, в Баку ночью - 17-19, днем-27-29 градусов тепла.

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Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

20 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем 20 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.