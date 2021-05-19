В Уджаре 59-летнего мужчину укусила змея

Жителя Габалинского района укусила змея.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Юхары Шилян Уджарского района пастуха, жителя Габалинского района Рафеддина Зияддин оглу Мустагова (1962 г.р.) укусила змея. Мужчина был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

После этого Мустагов был доставлен в одну из больниц Баку.