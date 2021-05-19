Азербайджан может в скором времени одержать победу над COVID-19

Азербайджан в скором времени может одержать победу над коронавирусом при сохранении нынешних темпов вакцинации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Бакинского оздоровительного центра Асиман Гасанов.

По его словам, сегодня весь мир ведет борьбу с пандемией COVID-19. Единственный путь одержать победу над коронавирусом - это выработать к нему антитела.

"Есть два способа сделать это. Первый - это инфицирование, что в дальнейшем может привести к нежелательным последствиям. А второй и самый безопасный способ - вакцинация. Когда деактивированный вирус попадает в организм человека, то образуются антитела, что способствует укреплению иммунитета", - сказал Гасанов.

Он также сообщил, что в ряде стран наблюдается нехватка вакцин.

По его словам, граждане Азербайджана получили возможность прививаться тремя видами вакцин после доставки в Азербайджан российского препарата "Спутник V".

"18 мая эту вакцину получили около 100 человек. В настоящее время на нее существует серьезный спрос. В Бакинском оздоровительном центре есть три зоны вакцинации, где люди получают препараты Sinovac, AstraZeneca и "Спутник-V". Вакцинация носит добровольный характер. Людям, желающим пройти вакцинацию, выдают специальные формы, позволяющие им выбрать желаемую вакцину", - сказал Гасанов.

Он добавил, что граждане могут записаться на вакцинацию как очно, так и пройдя онлайн-регистрацию.

"Призываем население пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от этого вируса. Теперь у граждан есть выбор между тремя видами вакцин. В нашем центре до сегодняшнего дня каких-либо побочных эффектов у получивших вакцину не наблюдалось", - сказал Гасанов.