https://news.day.az/society/1343983.html На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП - образовалась крупная пробка - ФОТО
На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП - образовалась крупная пробка - ФОТО
В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие (в направлении м/ст Короглу).
Об этом АПА сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, передает Day.Az.
В настоящее время из-за ДТП на дороге образовался затор в обоих направлениях.
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