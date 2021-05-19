На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП - образовалась крупная пробка

В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие (в направлении м/ст Короглу).

Об этом АПА сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, передает Day.Az.

В настоящее время из-за ДТП на дороге образовался затор в обоих направлениях.