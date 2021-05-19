https://news.day.az/society/1343996.html В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории
В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории
17 мая около 17:00 при попытке незаконно проехать на освобожденные от оккупации территории сотрудниками районного отдела полиции на территории села Алыханлы Физулинского района был задержан водитель автомобиля марки Toyota.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Водитель автомобиля, житель Сумгайыта Э.Гасымов и пять пассажиров были доставлены в Физулинский РОП.
В их отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.
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