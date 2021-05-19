В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории

17 мая около 17:00 при попытке незаконно проехать на освобожденные от оккупации территории сотрудниками районного отдела полиции на территории села Алыханлы Физулинского района был задержан водитель автомобиля марки Toyota.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Водитель автомобиля, житель Сумгайыта Э.Гасымов и пять пассажиров были доставлены в Физулинский РОП.

В их отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.