В Азербайджане совершенствуется пакет услуг обязательного медстрахования

"Идет работа по усовершенствованию пакета услуг обязательного медицинского страхования".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала координатор отдела обращений граждан Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

По ее словам, будет утверждена международная классификация заболеваний: "После этого будет обновлен пакет услуг ОМС. Граждане могут обратиться с предложениями в Агентство".