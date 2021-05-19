https://news.day.az/society/1344045.html От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные справки в связи с COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные справки в связи с COVID-19
В некоторых СМИ распространилась информация о том, что медицинские справки, предоставленные в "Leyla Medical Center" и клинике "Oksigen" по итогам обследования на коронавирус 96 пассажиров, которые хотели вылететь из Гянджинского аэропорта авиарейсом Гянджа-Санкт-Петербург, были фиктивными.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.
Общественность будет подробно проинформирована о результатах расследования.
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