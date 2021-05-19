От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные справки в связи с COVID-19

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что медицинские справки, предоставленные в "Leyla Medical Center" и клинике "Oksigen" по итогам обследования на коронавирус 96 пассажиров, которые хотели вылететь из Гянджинского аэропорта авиарейсом Гянджа-Санкт-Петербург, были фиктивными.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.

Общественность будет подробно проинформирована о результатах расследования.