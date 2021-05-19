В Шамахы в пекарне нарушены санитарно-гигиенические правила

В пекарне на улице Н.Нариманова города Шамахы выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В ходе проверки было установлено, что персонал предприятия не проходил медосмотр. В пекарне не проводились регулярные дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

В связи с этим были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.