В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заражения COVİD-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 339 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 170 человек, скончались - 12, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 331 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 317 609 человек вылечились, 4 814 - скончались, число активных больных составляет 8 617.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 568 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 414 614.