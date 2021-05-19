Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 28 635 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 11 633, вторую - 17 002.

Общее количество введенных доз вакцины в стране - 1 863 292. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 054 414, вторую - 808 878.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.