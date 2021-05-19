В этом году в Азербайджане произведено 10 млн. медицинских масок

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено 9,8 млн. медицинских масок.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Госкомстата.

В апреле в стране было произведено 2,6 млн. масок, что на 85,7% больше, чем в марте.