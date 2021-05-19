В Азербайджане группе лиц с инвалидностью предоставлены коляски

Сотрудники Агентства социальных услуг передали лицам с инвалидностью еще 20 инвалидных колясок, отправленных в Азербайджан азербайджанской диаспорой в Приморском крае при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Как сообщили в Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, инвалидные коляски были переданы этим лицам по месту проживания в Абшеронском, Гарадагском, Хазарском, Насиминском, Бинагадинском районах Баку и Евлахском районе.

Напомним, что в марте этого года азербайджанской диаспорой в России в Азербайджан для лиц с инвалидностью было отправлено 566 инвалидных колясок. Часть из них была передана инвалидам в Центре профессиональной реабилитации инвалидов при Агентстве соцуслуг.