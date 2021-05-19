https://news.day.az/society/1344094.html На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 500 человек
На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 500 человек
В январе-марте этого года соответствующими органами Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел были зарегистрированы 587 человек, приехавших на постоянное жительство в Азербайджан и 76 человек, уехавших из страны.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, положительное миграционное сальдо в стране составило 511 человек.
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