На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 500 человек

В январе-марте этого года соответствующими органами Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел были зарегистрированы 587 человек, приехавших на постоянное жительство в Азербайджан и 76 человек, уехавших из страны.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, положительное миграционное сальдо в стране составило 511 человек.