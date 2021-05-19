Эксперт о необходимости использования электробусов в Баку

В Баку целесообразно использовать электробусы, и следует обеспечить массовость этого процесса, сказал в среду Trend эксперт в транспортной сфере Аршад Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что для этого необходимо применить стимулирующие меры.

"Это идея, которую стоит поддержать. Бакинское транспортное агентство (БТА) должно представить правительству предложения, в которые следует включить таможенные, финансовые и другие льготы для поставки этих автобусов. В данном процессе эти транспортные средства должны предлагаться не только государственным, но и частным компаниям. Необходимо сделать так, чтобы предприниматель был заинтересован как в приобретении, так и в эксплуатации электробусов, но с минимальными расходами".