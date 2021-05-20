Сегодня около 18 тысяч учащихся сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит тестовый экзамен по предмету "азербайджанский язык" (как государственный язык) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется не на азербайджанском языке.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен будет проводиться в 21 городе и районе, в 88 зданиях. Экзамен начинается во всех помещениях одновременно - в 11.00. В 10.45 часов, за 15 минут до начала экзамена, закончится режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются. Прибыть в здание экзамена в то время, которое указано в пропускном листе.

Экзамен проводится 45 минут.

Всего на экзамене ожидается участие 17987 учащихся (в Баку 11844, Сумгайыте 666, Абшероне 558, Нахчыване 70, Гяндже 1163, Шамкире 105, Товузе 193, Мингячевире 197, Евлахе 116, Шеки 102, Загатале 265, Балакене 210, Габале 216, Гахе 203, Барде 185, Гейчае 233, Ширване 281, Лянкяране 304,Губе 167, Гусаре 372,Хачмазе 537).

Для управления экзаменом выделено 88 руководителей экзаменов, 226 руководителей экзаменов, 1690 преподавателей, 176 сотрудников режима пропуска (охраны), 88 представителей зданий.